La charla de Bordalás a la plantilla

Los audios de SUPER han confirmado a Anil como el peor presidente de la historia. Por si a alguien no le había quedado claro. No se puede hacer peor. Cualquier otro ejecutivo que nos coloque Peter Lim será mejor. No tiene ningún sentido que las oficinas del club en los últimos días sean una balsa de aceite donde solo reina la tranquilidad (y el desahogo) mientras en Paterna se multiplican los incendios y las reuniones. Bordalás ayer mencionó los audios en su charla con la plantilla, pidió a los jugadores que intenten abstraerse y demuestren ser profesionales en los últimos entrenamientos y mañana contra el Celta. No es justo. No tiene perdón que los dos jugadores que más han hecho por el Valencia en la historia reciente, Gayà y Soler, se sientan desprotegidos en su propia casa. ¿Dónde estaría el Valencia ahora sin ellos? Tal vez luchando ya por no perder la categoría. Y no me quiero olvidar de Jaume y Paulista. Los cuatro salvaron a Murthy de demasiadas en los últimos años asumiendo responsabilidades que no les correspondían. Anil no puede seguir ni un día más. Ni Peter Lim. El Valencia con Meriton es carne de Segunda.