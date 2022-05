Lo de Anil Murthy riéndose porque Javi Gracia quería fichajes es una de las cosas más sorprendentes de todos los audios. Casi dos años después, el presidente de la entidad no reconoce errores en el verano en el que el equipo al completo sufrió una descomposición, en el que Gracia quería a Capoué a precio de saldo y en el que la plantilla no entendía nada dentro del vestuario. Lo preocupante es también ver cómo desde Meriton se apunta incluso a los jugadores.

Ellos, según las palabras de Anil Murthy, son culpables por no haber tenido la competitividad necesaria después de las palabras de Javi Gracia exigiendo una mejor plantilla. Da miedo imaginar un Valencia CF en manos de Meriton algunos años más. Sobre todo porque en Singapur tienen cero capacidad crítica y de análisis. Algo que por otra parte no es noticia, pero las mentiras tienen las patas muy cortas.

Y es precisamente eso de las mentiras muy cortas lo que me hace recordar aquel comunicado de Javier Tebas sobre el Nuevo Mestalla y Meriton. Sobre todo una parte. «Sabemos que ha presentado a las instituciones locales y regionales un proyecto muy completo, que cuenta con el beneplácito del equipo técnico de LaLiga y por eso confiamos en que todos los implicados: instituciones, medios de comunicación y en general la sociedad valenciana empujen en pro de la consecución de este estadio tan necesario para el club y beneficioso para todos».

Es importante repetir eso de «instituciones, medios de comunicación y la sociedad» porque Javier Tebas, en sus palabras, apuntaba a todos menos a Meriton. Para él, el proyecto presentado por Anil Murthy a las instituciones es una maravilla. Una obra de arte a la que todos sin embargo se empeñan en poner barreras. ¿Qué habrá pensado Tebas al escuchar que Anil va a las reuniones a decir ‘gracias, gracias, gracias’ para luego denunciar a la Generalitat?

En cualquier caso, y por si el presidente de LaLiga no se ha enterado todavía, la manifestación del sábado tiene que ser un éxito absoluto. Todas las plataformas unidas para protestar por un objetivo común: ayudar al Valencia CF.

Ayudar a un club que está viendo cómo Sevilla y Atlético se alejan, cómo la Real Sociedad, Betis y Villarreal crecen, cómo incluso el Athletic, al que fue capaz de eliminar en Copa del Rey, pelea hasta el último suspiro. Y sobre todo: ayudar a un club que merece otro talante por parte de sus dirigentes.

Porque esto no va solo de gestión deportiva. Va de respeto a una grada que ha aguantado mucho. Ya no solo por un verano sin fichar o por comunicados ‘trampa’ sobre entradas para una final. También va de Juntas con un mínimo de 3.958 acciones para no escuchar a la gente o amenazas a espaldas de los jugadores con «te mato con toda la prensa». Va de ética y ciertos códigos.