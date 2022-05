Ni narrado por Puchades entendería el proyecto

Siempre he tenido a Antonio Puchades como el adalid del valencianismo más puro, arraigado e incorruptible. Pues ni explicado por él, con su autóctono acento de la Ribera, podría entender el proyecto de Meriton Holdings. Para el Sr. Murthy, que nunca tiene culpa de nada, el problema de su proyecto es no saber comunicarlo. Fíjate que yo creo que el problema es más bien que la gestión es nefasta. Creo que ni Don Vicente Blasco Ibáñez en su pico máximo de inspiración encontraría las palabras capaces de adornar la situación de un club que viene de salvar la causa de disolución en sus últimas cuentas anuales, que trata de vender a sus dos capitanes en ‘pack’ dos años después de regalar al último a un rival directo, que sigue teniendo las obras del estadio paradas, que no jugará en Europa por tercera temporada consecutiva (por primera vez desde los 80) y que con un máximo accionista en la lista Forbes prepara una plantilla ‘low cost’. Es más, diría que lo tendría en singapurense.