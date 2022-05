Vaciando la basura

Los audios de Anil son lo que hay. Un retrato óleo sobre lienzo del maltrato de Lim al Valencia CF. Un club al que ha empequeñecido en lo deportivo, lo social y lo económico con la condena, para más inri, de haberle dado las llaves al peor presidente de su historia. Alguien que incluso se ha permitido en privado, tal y como ha quedado acreditado de su propia voz, cuestionar al máximo accionista. Y es que ha sido él mismo quien ha explicado con luz y taquígrafos qué es lo que está ocurriendo. Nadie más. Las ventas de futbolistas, el amateurismo de Lim y el nulo interés por pactar con las instituciones una salida para el estadio. Confesiones comprometedoras que han desatado una tormenta perfecta alrededor de consecuencias imprevistas. La continuidad de Anil cuelga de un hilo, pero eso no es lo más relevante. El futuro del magnate singapurés como dueño de la mayoría accionarial está más en entredicho que nunca por mucho que la única oferta pública hasta la fecha que ha trascendido sea la del exvicepresidente Zorío, del que también se habla en los audios y tras el que se sitúa a otro ex como es Llorente. Ya tenía pocos, pero en la ciudad no le quedan aliados ni apenas posibilidades de recuperar la credibilidad necesaria para seguir adelante, por lo que es cuestión de tiempo bien que introduzca cambios de calado o que ese cordón sanitario sin fisuras a su alrededor le obligue a plegar velas. Dentro de unas horas, como viene ocurriendo desde hace un año, la afición volverá a manifestarse en la calle. No hay mayor invitación para marcharse.

BASURA La quinta entrega de Meriton Confidencial sirvió también para retratar parte del polarizado panorama mediático alrededor del mundo Meriton, cuya política de comunicación es cierto que roza lo imposible. «El chico que vaciaba la basura ahora es el director de Superdeporte», asegura sobre mi persona y esta casa, a la que tras meses de vetos más o menos sutiles ha acusado en los últimos comunicados de no ser «referencia» y de colaborar con «criminales». Pues sí, Anil, ahí llevas razón. Es un honor continuar vaciando la basura.