Queda un audio por escuchar. El que más fuerza tiene. El de miles de valencianistas pidiendo a gritos a Peter Lim y Anil Murthy que se vayan del Valencia de una vez. Hoy es el día en la Avenida de Suecia. Tal vez la próxima manifestación ya sea demasiado tarde. Quien sabe si dentro de unos meses somos tan pequeños que ya no tenemos tiempo para remediar el descenso. Hay que levantar la voz y luchar por la supervivencia del club. Es lo único que nos queda. Protestar. Puede que no cambie nada como las dos anteriores marchas cívicas. O puede que sí. ¿Y si a la tercera va la vencida?, que diría el bueno de Pizzi. Meriton ha tocado fondo. Ya nadie los cree. Nadie se fía de ellos. No hay quien los mire a los ojos. Ni los políticos, ni Bordalás, ni Gayà, ni Soler, ni los jugadores, ni la afición, ni la ciudad, ni el barrio de Benicalap, ni sus afines que ya no lo son. Están tocados. Se sienten solos. ¿Y si conseguimos que se cansen? Perdónanos Mestalla por dejarte vacío. Como Kempes y el Piojo. Que tu gloria volverá.