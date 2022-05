Resistir la tentación puede liberar al valencianismo

Sé que la tentación será grande. El Valencia estará jugando y las puertas de Mestalla estarán a escasos metros. Y aunque no creo que sea menos valencianista el que decida entrar, opino que esta vez el partido más importante está en la calle. La afición debe decir basta y que su voz se escuche a miles de kilómetros de la Avenida de Suecia, llegando a los periódicos de las principales plazas económicas donde Lim se juega su dinero: Singapur, Londres e incluso Wall Street. Eso solo se consigue generando una imagen con mucho impacto y creo que no puede haberla mejor que la de un estadio rodeado por una marea de gente mientras las gradas quedan se vacías. Y repito, sé que la tentación es grande, pero quizás resistirla haga al valencianismo libre y dueño de su futuro o al menos sea un paso muy contundente para lograrlo. La presión social afecta a Meriton más de lo que les gusta reconocer, ahora más que nunca no hay lugar para la rendición.