Mestalla vive el verano más importante

En el fútbol los errores se pagan caro. Un mal verano puede provocar que no solo no des un salto, sino que caigas dos escalones y la realidad sea más dura de la que imagines. Por eso preocupa en exceso el escenario al que se enfrenta el Valencia. Y no va de pintar la situación de ‘crítica’, sino de asumir que el contexto es complicado.

Con Meriton al frente, y a estas alturas de mayo, el valencianismo no sabe si Bordalás seguirá en el banquillo, si Gayà, Soler y Guedes estarán la próxima temporada, si el Nuevo Mestalla arrancará las obras antes de los próximos dos años o si Peter Lim tomará decisión alguna con Anil Murthy. Que se pronunciara no estaría de más después del final de otra temporada nefasta con su gestión. Y ya van muchas. Para empezar las tres últimas han acabado sin lograr el billete a Europa. En definitiva, las preguntas se amontonan y las respuestas están en un cajón y la llave la tiene Meriton. Ese es realmente el gran peligro.