Pepe, ya queda menos para recuperar el Valencia

Hay que protestar por «dignidad, respeto y futuro». Son las tres palabras que siempre me dice el bueno de Pepe Serrate, nuestro entrañable aficionado y amigo de Benicalap cuya historia de amor al Valencia dura casi cien años. Desde la semana pasada tiene una razón más. Anil despreció a su barrio en los audios de SUPER. Pepe no se lo pensó. Se ha convertido sin quererlo en un símbolo anti-Meriton. No ha fallado a ninguna protesta. Ni lo hará. Seguirá saliendo a la calle hasta que le aguanten las piernas. «¡Yo creo que aún tengo que ver un Valencia sin Lim!», me decía con esa energía que motiva a todo el valencianismo. Puede que a la tercera no vaya la vencida. Pero habrá una cuarta, uno quinta o las que hagan falta. Meriton se equivoca si cree que la afición se va a cansar. No entienden nada. La gente protesta por su sentimiento, pero sobre todo por el de sus hijos, sus sobrinos o sus nietos. Luchar por el futuro de los nuestros nunca nos hará rendirnos. Que se lo pregunten a Pepe y a su familia.