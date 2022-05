El Valencia de Lim no está a la altura de Gayà

Lo fácil sería ‘matar’ a Luis Enrique. O relacionar su ausencia en la selección con la guerra abierta con la RFEF. Pero hacerlo sería no conocer a ‘Lucho’. La verdadera razón por la que Gayà se ha quedado fuera de la Roja es la caótica gestión de Meriton que cada vez hace más pequeño al equipo y a los jugadores. Cada vez es más difícil brillar en este Valencia venido a menos. Duele, pero Gayà no está en el mapa europeo a nivel de clubes desde hace casi tres años y encima tiene que competir con Marcos Alonso, que esta temporada jugó los cuartos de la Champions con el Chelsea. O con Angeliño, que brilló en las semifinales de la Europa League con el Leipzig con gol y asistencia. Y lo peor es que Gayà cada vez lo va a tener más difícil porque desgraciadamente cada vez es más grande la brecha entre el Valencia y los equipos ‘top’ de Europa. La propiedad no está a la altura del capitán hace tiempo. La selección es un aviso serio. Gayà se merece un futuro mejor. Ojalá, aquí. Donde quiere.