La Fonteta juega hoy

El factor pista no está siendo precisamente decisivo en los partidos ante el Baskonia esta temporada, con cuatro victorias visitantes, dos para cada uno. Pero al igual que el Valencia Basket rompió el sábado la estadística de no haber ganado nunca dos veces el mismo año en el Buesa Arena, la afición taronja tiene esta noche la oportunidad de ayudar a romper estos números como locales ante los de Spahija, sin margen de error. La ilusión por pasar a semifinales debe imponerse al temor de una derrota que pondría fin a la temporada y nada mejor que llenar La Fonteta para empujar al Valencia Basket hacia una de sus grandes noches. En un año marcado por la menor afluencia de público y a pesar de lo poco que ayuda la hora del partido, a las 21:00 entre semana, llega la hora de la verdad y la afición taronja no fallará. Ese plus está asegurado, pero toca poner lo mejor de cada uno en la pista.