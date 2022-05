El Valencia es Chelva, no es Singapur

No estaría mal que Peter Lim se hubiera pasado por la Plaza Mayor de Chelva antes de la reunión con Anil Murthy en Singapur que decidirá el futuro del Valencia. Sabría de primera mano que su presidente es un despropósito (si es que no se ha dado cuenta todavía) y que haría feliz a mucha gente vendiendo el club. Por desgracia, el máximo accionista ni sabe qué es Chelva, ni sabe qué son las fiestas de sector de las peñas, ni sabe que está jugando con el sentimiento de miles de valencianistas que sufren viendo a su equipo hacerse pequeño. Lim siempre estuvo lejos de la gente. Nunca estuvo implicado. Ni comprometido. Ni siquiera tiene ya la motivación de ganar dinero con sus operaciones. Porque el club ya no da ni para eso. Lo ha devaluado y no lo levantará. Ni quiere. Ni sabe. El único camino que le queda es vender. Antes de sentarse con Anil alguien debería recordarle (a mí no me va a leer) que es el dueño del Valencia, pero no es el Valencia. El Valencia es su afición. El Valencia es Chelva.