Se llama karma. Lim recibió a Anil en Singapur con una sonrisa, lo despidió, lo ‘mató’ en el comunicado a los ojos de todo el mundo y debió decirle aquello de «Gracias, gracias, gracias». Como él hacía con las autoridades políticas de la ciudad. Se lo merecía. Y se lo merecían todos aquellos que sufrieron las humillaciones del presidente. La lista era insosteniblemente larga. Se burlaba de los aficionados, ninguneaba a los jugadores, mentía a los capitanes, engañaba a los entrenadores, se reía en la cara de los políticos, vacilaba a la sociedad valenciana, echó a traición a muchos trabajadores del club y despreció a la mayoría de periodistas. Por suerte, Anil no pudo resistir los audios de SUPER. Me alegro por toda esa gente (y me incluyo) a la que le faltó el respeto. Y por el club. El Valencia es un poco más digno desde este lunes. Pero nos estamos equivocando si le damos las gracias a Lim. Al dueño, hoy más que nunca, hay que exigirle que venda o que cambie la gestión del club de arriba a abajo. Que esto no sea una cortina de humo para salvar la ATE. No era Murthy. El gran problema del Valencia se llama Peter Lim.