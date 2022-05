Lim llega tardísimo

Anil ya está fuera de Mestalla, pero con eso no es ni mucho menos suficiente. Imposible darse por satisfechos. El problema, gravísimo además, sigue siendo Lim, responsable directo de la funesta deriva del Valencia CF por culpa de su desinterés y falta de inversión. Aunque fuese del todo necesaria y merecida, los cambios de ahora no pueden limitarse a la bienvenida destitución del peor y más nocivo presidente de la historia del club, cuya continuidad en el cargo era por cierto insultante. Hay que evitar a toda costa el error de bajar la guardia. Prohibido despistarse con quien lo sustituye porque da absolutamente igual quien sea... De lo que se trata es de culminar la revolución iniciada a raíz de las exclusivas de SUPER y la última manifestación. Y es que no hay otro fin, por el bien del valencianismo, que el desalojo del máximo accionista y la venta de su paquete de control. Un punto de inflexión histórico, sin ninguna duda, que debe servir también como palanca para salvar a la entidad civil más importante de la Comunitat de las garras de un magnate que ha tenido el oído mucho más fino con los audios que con las peticiones de auxilio de los valencianistas. El papel del periodismo, y el de la protesta, ha sido clave y jugado un papel decisivo como detonante de una crisis de la que Lim ya no puede escaparse con un gobierno sui géneris y de transición, en esta ocasión y para más inri con otro desconocido en el papel presidente interino y un neófito para la lista como Sean Bai al frente de las operaciones. Es cierto que sin Anil, repudiado con saña hasta por los suyos con un comunicado oficial que marca el inicio de una nueva era, se abre otro escenario. También lo es, eso sí, que no tiene porqué ser mejor. Instituciones: ni un milímetro de margen con el estadio porque el panorama, a fin de cuentas, es tan poco halagüeño como lo era antes. En Singapur no les quedaba otra que bajar el pulgar pero es para echarse a temblar cuáles van a ser las próximas decisiones. La primera y más urgente, la que se cierne sobre Bordalás, quien a estas horas no solo no está confirmado sino que, casi dos semanas después del final de curso, pende de un hilo.