La silla presidencial con el nombre de Murthy llevaba días con el tiempo más que cumplido. Lim se ha vestido de Poncio Pilato con Anil. Su destitución estaba servida en bandeja de plata y solo debía ejecutarla. Eso sí a miles de kilómetros, que es donde siempre se guisa lo que ocurre en el Valencia. Pero en este caso cortado el brazo, la enfermedad sigue. El gran problema es la gestión que Meriton lleva años haciendo. Si Lim ha sacado la guillotina es porque no le quedaba más remedio. No para enderezar el club, pero sí para desbloquear la situación. Murthy ya no era un interlocutor válido para sentarse con nadie. Mucho menos de los que se ha choteado «poniendo la sonrisa» como se oye en los Audios. La marcha de Lim será más difícil, pero es innegable que esto es un pequeño paso para el valencianismo. Un acicate para que el desánimo no cunda entre los aficionados que han salido a la calle para defender su sentimiento. El valencianismo ha roto con Lim. Esto no para.