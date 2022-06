Peter Lim se ha cargado a Anil Murthy como presidente del Valencia, principalmente, a causa de los audios publicados por Superdeporte. Indudablemente la presión social ha hecho su labor, pero mi impresión es que, sin la evidencia de las barbaridades dichas por el (ex)presidente, y aunque la tensión hubiese sido máxima, la destitución no se hubiera dado. En cualquier caso, la combinación de factores −sin depender el peso de cada factor− ha hecho que esta importante pieza saliera de la ecuación. Aunque no nos podemos engañar: no es más que un peón. Fuera de control demasiado tiempo, pero un peón a fin de cuentas.

Murthy, el 5 de octubre de 2019, cuando mandó callar a Mestalla, debió ir por el aire, y, si ha continuado hasta ahora, ha sido porque Peter Lim lo ha permitido. Prueba de ello es que el comunicado del Valencia es muy sufrido a la hora de explicar muchas cosas. Lo primero es que es difícil de creer, mucho, por más que uno quiera. Porque, más de una semana después, se dice, textualmente, que «el Consejo desea aclarar que el contenido de las conversaciones filtradas entre Anil Murthy y varios terceros son opiniones personales de Anil Murthy y no del Valencia CF». Para luego añadir: «El Valencia CF se desvincula de dichas opiniones». Esto después de varios comunicados, la semana de los audios, que decían exactamente lo contrario. O Lim lo tenía todo previsto −que parece que tampoco tomó la decisión el fin de semana− o todo lo vivido en Valencia ha hecho de «acelerador natural». Aunque la verdad absoluta no la vamos a saber, es obvio que Jorge Mendes ha vuelto a jugar un papel fundamental (ahora no será el demonio, y su figura pasará de puntillas; otro clásico estos años). Lo mismo que la de Layhoon Chan, que en su momento fue criticada al extremo pero que, en esos años, demostró sentido común, como ahora, y respeto por el Valencia, con sus errores y aciertos.

Dicho esto, y por más vueltas que le demos al asunto, lo primero que debemos saber es la hoja de ruta de Meriton. Una hoja que puede incluir el cambio de entrenador (algo que yo no entendería de ninguna de las maneras) y el plan real y final de Peter Lim, el cual no puede ser otro que poner a la mercantil en valor para estar en situación de vender más pronto que tarde. Pero, hasta que eso pase, y va a llevar un tiempo, ¿qué ocurre? Aquí es donde se percibe mejor la fractura de muchas cosas. Por un lado está lo de terminar el Nuevo Mestalla −donde los políticos, cuanto más lejos, mejor−, un tema que será imposible si Meriton no hace lo que debe hacer. Y por otro lado tenemos el día a día del Valencia, que es imparable, que no se detiene, porque el fútbol no espera a nadie. Hemos entrado en bucle con eso de «ningún valencianista que se precie puede estar en el club mientras esa gente siga ahí». Pues igual, ahora, es cuando más falta hace ese perfil de gente que pone al club por encima de su opinión o de su interés particular. A este menester sólo lanzo una pregunta: ¿Carlos Soler y Gayà no deben renovar porque Peter Lim es el máximo accionista?

El tiempo de Meriton en Valencia se acabó −o debería haberse acabado− hace mucho. Esto no viene de hace un mes ni de hace un año sino de bastante más atrás. Lim ha tomado una medida lógica, una medida de cajón: sacar a Murthy. Pero esto es sólo, como decía antes, sacrificar un simple peón para seguir con la partida. Lim ha de hacer muchas cosas y todas bien; solamente así el Valencia, su empresa desde 2014, alcanzará el valor que él estima como límite para poder vender y marcharse.

SUPER y Rafa Marín han hecho historia en el periodismo valenciano, que eso vaya por delante. Periódico y periodista se han convertido en piezas fundamentales de un valencianismo que sigue con su lucha. Una lucha, esta, en la que sigue faltando algo primordial: el capital que deben poner los que lo tienen, o los que lo pueden conseguir. Y, si hay una forma de favorecer que esto suceda, es estar de verdad unidos, tener respeto por cualquier forma de sentir el valencianismo. Desde mi punto de vista esta es la mejor manera de lograr atraer a esos inversores y, por el bien de todos, convertir la caída de Murthy en una mera anécdota del pasado.