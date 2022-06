Peter Lim ya no engaña a nadie en el Valencia

Hubo hace no tanto un comunicado del Valencia CF en el que Peter Lim decía estar muy comprometido. Y ese debe ser el resumen que hay que extraer de toda la polémica, audios y protesta en la Avenida Suecia incluida. Anil Murthy ha caído y es el primer gol contra Meriton, pero Peter Lim también ha mostrado poco respeto a la afición y más allá de sus decisiones a corto plazo no hay que olvidarlo. Ni tan siquiera cruzó mensajes, como así decía en los audios Anil, con el presidente del club del cual es propietario. Ese es otro de los grandes puntos de partida. Desde Singapur, Lim toma ahora decisiones para capear el temporal, mostrar algo de interés aunque no sea cierto y tratar de que este capítulo se olvide cuanto antes. Pero el aficionado debe seguir haciendo fuerza, ser responsable y consciente de que la gestión hay que mejorarla y no vale con un cambio de fichas para jugar otra partida. Ni con experimentos tipo Gattuso si no se le dan piezas.