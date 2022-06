'Gattuso' encerrado

Ya le gustaría al señor Lim que colase, pero el titular de portada de este jueves no podía ser Gattuso ni tampoco un Bordalás que en el pecado lleva la penitencia. A quien hay que seguir apuntando es al máximo accionista, cuya huida hacia adelante es más de lo mismo. Balones a su socio Mendes y a ganar tiempo a ver si le alcanza para el pelotazo del viejo Mestalla. La pieza de Anil está fuera del tablero pero la estrategia es la de siempre, la que nunca funciona. No hay ningún motivo, sino más bien justo al contrario, para concederle a Lim el beneficio de la duda y levantar la guardia. Se tiene que largar, vender sus acciones y, ya que él no quiere, dejar que otros inviertan para que el valencianismo recupere su club. La única salida que una presión máxima que tiene que empezar por las instituciones y continuar por señalar y condenar sin ningún género de dudas a todos aquellos dispuestos a colaborar en que se siga alargando la actual agonía. No es momento, nunca lo ha sido, para blanquear los movimientos que se deciden a miles de kilómetros. Y tampoco para dejarse tentar, por goloso que sea, con el cargo de presidente que se subasta.

BOCHORNO No hay nada encerrado en el fichaje de Gattuso porque es el modus operandi habitual. Ya hace tiempo que Bordalás estaba sentenciado, lo que no quita para censurar el desprecio con el que se está tratando a un entrenador que, a pesar de sus errores de estrategia dentro y fuera del campo, no se merece el maltrato. Mendes coloca sin ningún rubor a un sustituto de su cuerda y la gestión del Valencia CF continúa siendo la de un cortijo. MERCADEO El futbolista mejor pagado en la historia del Levante, uno de los principales culpables del descenso, no va a encontrar ningún club que le pague lo mismo ni parecido después de las dos últimas temporadas que se ha marcado. Es uno de los marrones en la mesa de Quico y Miñambres, que al parecer continúan tomándoselo con calma. Hay veces en las que es cierto que las prisas son muy malas consejeras, pero de aquí al famoso examen con la Fundación debería pasar algo