Puñales por la espalda

Después de ocho años teníamos claro que la caballerosidad y honestidad no eran valores con los que definir a Meriton. Con José Bordalás han vuelto a actuar con la cobardía que les caracteriza, la misma que les ha llevado a que durante años el entrenador sea la única figura del club que da la cara de forma habitual ante los medios y, por extensión, ante el valencianismo. Más allá de que el alicantino fuese el entrenador idóneo para este contexto, llevar meses planificando la sucesión mientras se le emplazaba a reunirse a final de temporada me parece una vileza y una falta de vergüenza absolutas. A Bordalás le ha costado el puesto hacer lo que haría todo profesional del fútbol que conoce la grandeza de la entidad a la que representa: exigir un equipo a la altura del escudo y luchar por los objetivos mínimos que la historia del Valencia demandan. Después de un partiéndose la cara por el equipo y la afición y trabajando a destajo para devolverle el estatus al murciélago, creo que merecía un final más digno. Pero Meriton no conoce la dignidad.