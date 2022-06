Salto en el tiempo a 2015

Gattuso entró en escena y desde entonces son muchas las preguntas que hay encima de la mesa. Y honestamente, un servidor, no tiene respuesta a la gran mayoría. La única realidad es que hace dos veranos Javi Gracia aparecía como el ‘salvador’. Meriton vendía haber entendido los errores y unos meses después cerraba el mercado con ventas a la baja y sin refuerzos.

Un técnico cabreado se quedaba en Mestalla y verano siguiente al punto de partida. Con Bordalás pasó algo similar pero con un mercado muy distinto. Su llegada, con el lema de bronco y copero, se vendió como vuelta al origen y sale por la puerta de atrás y con críticas desde dentro del club. Y ahora, con Gattuso, el tema no va en si es buen entrenador o no (sí me parece un buen técnico), la cuestión va con el fondo y las formas.

El despido de Anil Murthy es una gran victoria pero Peter Lim sigue y se vuelve al modelo original. Mendes aparece pero sin dinero, con obligación de vender, según ha insistido Meriton, y con una plantilla notablemente más débil que los teóricos rivales en LaLiga. Y escribo ‘teóricos’ porque algunos de ellos ya se han alejado en exceso. En definitiva, el nombre es Gattuso, pero si fuera otro el problema seguiría siendo el mismo. ¿Qué está tramando Peter Lim? ¿Qué plantilla va a hacer? ¿Qué tiene en mente Mendes? ¿Qué va a pasar con el Nuevo Mestalla? ¿Quién va a sentarse a dar explicaciones a los valencianistas de todo lo que pasa día tras día? ¿Qué margen tiene Gattuso?

El gran problema es el de siempre. Meriton improvisa tanto que, incluso por equivocación, puede hacer algo bien. Pero no es la norma general. Y es ahí donde hay que apuntar. El problema ya no va de banquillo, sino de tener una estructura. Ideas claras, objetivo a corto y largo plazo, intenciones reales en hacer un proyecto deportivo a la altura del Valencia CF y no mentir a políticos, ni ciudadanos. Y no basta con decir que eso solo lo hacía Anil, porque lo hacía con el consentimiento del mismo que ahora decide cambiar e ‘intentar’ que la moneda vuelva a salir cara. Gattuso, Gracia, Bordalás... no son culpables. Pero Meriton sí. Y este salto en el tiempo a 2015 genera incertidumbre y miedo a partes iguales. ¿Qué pasará?