Ser despedido sin saber que has sido despedido

El Valencia CF nunca dejará de sorprender a sus aficionados, pero la peor noticia es que dentro de no mucho no será capaz de convencer a algunos profesionales. En el tema Bordalás está claro que el entrenador no veía con malos ojos terminar su trayectoria en el Valencia y cuando se critica las formas del club se critica precisamente eso: las formas. Es fácil de entender. La realidad es que no costaba nada sentarse, romper relación y separar caminos. Incluso aunque el club estuviera trabajando otra alternativa -lógico si quieres despedir al actual- el hecho de que Gattuso viajara a Singapur era lo suficientemente ‘cercano’ a un acuerdo como para que Bordalás se enterara por la entidad para la que ha trabajado un mes y no por la prensa. Sobre todo porque el medio oficial del Valencia estaba ‘narrando’ en directo que había una negociación abierta y el técnico alicantino estaba en casa sin encontrar explicación. Las formas hace tiempo que se perdieron en el club.