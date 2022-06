Todos son iguales en Meriton Holdings

No aprendo. Varias personas del Valencia me hablaron bien de Sean Bai a principio de semana. Me dijeron que era distinto al resto de ejecutivos de Meriton. Que el nuevo Director General era mucho más educado y tenía un talante especial. Más serio. Más profesional. Me lo llegué a creer. Un día y medio me ha durado esa falsa ilusión.

El tiempo que ha tardado en demostrarnos que es igual que todos. Primera tarea y primera decepción. Peter Lim le encargó ejecutar la destitución de Bordalás y lo que hizo el exdirector de la Academia fue pasarle el ‘marrón’ a Corona. Igual que hizo Anil en la destitución de Marcelino escondiéndose detrás de Mateu Alemany. Meriton nunca da la cara. Ni en privado. Porque no hay mayor acto de cobardía que los audios de Anil. Ni mucho menos en público. Escucharles decir que el Valencia será igual o más competitivo aunque se venda en verano a Gayà, Carlos Soler y Guedes es seguir engañando a la gente. Igual que intentaron hacer conmigo.