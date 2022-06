El espíritu de Murthy

Los audios que precipitaron la destitución del peor presidente de la historia del Valencia CF fueron una radiografía del mundo Meriton y su manera de actuar y gestionar el club. Sin embargo, en contra de la imagen que se pretende proyectar y que a todas luces no cuela, con la destitución de Murthy no ha cambiado nada. Todo continúa igual. Unas horas después del comunicado sobre su sacrificio, además con la apariencia de hacerlo de malas maneras, el ya expresidente seguía en Singapur. Y no estaba demasiado lejos de la mesa donde se reunían Sean Bai, Mendes y el propio Lim. Un cónclave en el que el máximo accionista prefirió a Gattuso antes que a Nuno y en el que Bordalás no tuvo opciones porque estaba sentenciado desde que se contactó con Quique, algo que ya se había escuchado de la boca de Anil. Este petit comité es el encargado también de fichar a un director deportivo y de elegir no solo entre exfutbolistas de la terreta a un presidente o presidenta como lo fue Layhoon. Así se gestiona el Valencia CF, a miles de kilómetros de Mestalla, donde por cierto los hay a los que no les llega la camisa al cuello de unos días a esta parte.

Ventas Se habla mucho de fichajes para Gattuso, que por cierto se ha puesto nervioso con los que le echan a la cara su pasado. Pero mientras que no se demuestre lo contrario, todo pasa por las ventas. Con permiso de Maxi, y a expensas de las renovaciones, el candidato es Guedes. El traspaso del portugués, eso sí, no es tan fácil como se pinta. En enero, cuando Anil no le hizo ascos a desprenderse de él si llegaba una oferta, el acuerdo con el Newcastle acabó yéndose al traste por el porcentaje del PSG. Moralazo El enigmático post de Morales no aclara las dudas de lo que apunta a una espantada que no hace honor a su leyenda como granota. Para el club es un golpe duro porque el esfuerzo que estaba dispuesto a hacer, como con Pepelu, era enorme. Pero es también un aviso de la sensación de incertidumbre en la plantilla a la espera todavía de entrenador. Han pasado casi tres semanas y en el Ciutat no hay novedad.