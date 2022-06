Medio año para soñar

Faltan seis meses para el Maratón Valencia Trinidad Alfonso. Bueno, si somos rigurosos, 6 meses menos dos días, ya que fue el sábado 4 cuando se conmemoraba ese -6 meses para la gran cita del año. El caso es que a falta de medio año (menos dos días) sólo quedan disponibles poco más de 500 dorsales. Ya son más de 29.400 los inscritos y en apenas unos días, a buen seguro, se colgará el ‘no hay dorsales’. Eso significa que el 4 de diciembre habrá 30.000 corredores y corredoras llenando las calles de la Ciudad del Running.

Para una ciudad de 800.000 habitantes como es València, reunir a 30.000 maratonianos llegados de todo el mundo es un fenómeno único en el mundo. Aproximadamente 15.000 de esas 30.000 almas maratonianas llegarán a València desde los más recónditos lugares del mundo ya que la inscripción extranjera roza el 50%. Algo también insólito para una ciudad que, aunque todos los valencianos sabemos que es la mejor del mundo, hay que reconocer que todavía no tiene el tirón mediático de Nueva York, París o Londres.

El sábado, en su cuenta de Twitter, el seleccionador élite del Maratón de València, Marc Roig, mostraba una imagen de su muñeca en la que aún luce la pulsera del maratón de 2021 y preguntaba si había más frikis que todavía la siguen llevando.

Seis meses después de cruzar la meta del Maratón 2021, yo confieso que tampoco me la he quitado aún y todavía llevo esa pulsera roja con la leyenda ‘Run Valencia’ que cada día me da energías para seguir entrenando rumbo a Maratón Valencia 2022. Y no soy la única: son muchos y muchas las maratonianas que aún no se han quitado la pulsera que te entregan junto al dorsal y que te acredita como parte de la gran fiesta del Maratón. Y es que el que corre el Maratón de València quiere saborear y disfrutar ese recuerdo durante todo el año. A mí por lo menos, me pasa.

Faltan seis meses que así, a primera vista puede parecer mucho, pero, ¡ojo! que te descuidas un poco y el verano pasa muy rápido y cuando te das cuenta estás otra vez metida en la rueda de los largos, las series , los cambios de ritmo, etc.

Mi consejillo para los que vais a debutar (según las estadísticas más del 20% de los inscritos se enfrentarán por vez primera a los 42,195 k) es que disfrutéis del verano pero de forma activa. Esta época es muy buena para correr sin mirar los ritmos (en verano el calor siempre los ralentiza), trabajar la fuerza, y sobre todo, soñar con ese 4 de diciembre.