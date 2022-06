La pasión supera a la lesión

Difícilmente alguien logrará superar sus Grand Slams (22 de momento) si no lo consigue un Djokovic que no atraviesa su mejor etapa. Pero de lo que no cabe ninguna duda es que nadie volverá a dominar una superficie y un torneo como lo ha hecho Rafa Nafal en la arcilla de Roland Garros, con 14 de sus títulos de Grand Slam en París.

Una superioridad que escapa a toda lógica y que además sigue aumentando año a año a pesar de sus crecientes problemas de lesiones, sobre todo la crónica que arrastra en el pie. Ha aprendido a vivir con dolor, sufriendo el síndrome de Müller-Weiss que le diagnosticaron en 2005. Otro en su lugar, con una carrera irrepetible a sus espaldas y ninguna necesidad económica, lo habría dejado hace tiempo. Pero su pasión por el tenis es superior al dolor. Si las lesiones le respetan, le queda cuerda para rato.