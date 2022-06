Tuvo suerte Peter Lim de que Bordalás no dijera lo que pensaba en su despedida. Más de uno en el Valencia de València respiró aliviado. José podía haber dejado en anécdota el adiós de Prandelli.

Pero no lo hizo. Sus razones tendrá. Hay que respetar que no quisiera tirar más leña al fuego, pero es difícil de entender aquello de la «cercanía» de Lim, el «respeto» de Anil y los «buenos augurios» de futuro al equipo que hasta hace dos días estaba condenado a «sufrir». No procedía en mi opinión. Porque principalmente no era creíble.

Al final no hubo ‘rajada’. La afición se quedó con las ganas. Meriton se salvó de una buena. El problema de esta propiedad es que, hablen o no hablen quienes le sufren, salen retratados día sí y día también. Tienen ese don.

Ayer porque Sean Bai no dio la cara para echar a Bordalás. Hoy porque se ríen de la justicia. Mañana, porque venderán a las dos banderas (Gayà y Soler) de este equipo. Y así hasta que no quede nada.