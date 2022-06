Rino, buona fortuna

Lim y Mendes aún no han encontrado presidente ni director deportivo pero sí un entrenador al que por el bien del Valencia CF hay que desear buena suerte. No hay duda, viendo los antecedentes, de que la va a necesitar. Y es que Gattuso, otra apuesta muy personal del máximo accionista, ha aterrizado en un momento en el que la prioridad del valencianismo pasa por cerrar puertas a Meriton antes que por ilusionarse con un proyecto que, de entrada, supone una vuelta atrás y por desgracia no a cuando mejor salieron las cosas. Tal y como está el panorama, sobre las espaldas del exjugador italiano va a recaer no solo el peso del banquillo sino también el de la configuración de la plantilla y el de ser, al estilo de lo que ya ocurrió con el destituido Bordalás y la mayoría de sus antecesores, la cara y el portavoz del club. La dificultad del reto es máxima, en especial por la incongruencia del calciomercato de rumores en marcha y la imperiosa necesidad, a pesar de las supuestas promesas, de hacer caja con los mejores...Las dudas son enormes, empezando por aquellas que ya hoy mismo deberían de aclararse en su presentación y a las que no vale con lo que ha dicho a través de los medios de su país. Queda mucho de aquí a que se estrene en el primer partido amistoso de pretemporada, pero Rino se la va a jugar desde el primer día, así que ‘buona fortuna’ y a ver qué pasa.

Compás de espera A ver qué pasa también en el Levante UD, donde un día más la noticia estuvo en la ausencia de novedades y en la confirmación de que el club está por la labor de ofrecer a Morales una salida digna pero no la alfombra roja después de la espantada. Los ojos siguen sobre Miñambres, al que habrá que dar cuartelillo para que sus pasos sean certeros antes que rápidos. Es ahí, en el próximo proyecto, donde está el meollo, pese a que tampoco parece de más el guante que el presidente de la Fundación ha lanzado para dialogar de cara al futuro. Un trabajo que también pasa, todo sea dicho, por dar salida a las 70.000 acciones que siguen a la venta y porque más allá de Quico vayan surgiendo alternativas.