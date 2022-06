La ruleta de Mendes a la que jugará Gattuso

El primer peón en el proyecto de Jorge Mendes tras la ‘era Murthy’ ya está en la ciudad. Con Gennaro Gattuso el Valencia CF cierra el primer hito de una planificación que a inicios de junio todavía no tiene director deportivo. Aunque ese es otro casting para un papelón de los buenos. De momento Gattuso llega a Mestalla sabiendo, de primeras, que va a perder a Guedes, Soler, Gayà y todo lo que tenga cierto valor. Casi nada. Ahí es donde Rino tendrá que jugar a la ruleta de Mendes y espero y deseo, tenga la mayor de la suertes porque de ello dependerá el futuro del club. Al final la pelotita manda. Sin ir más lejos en las últimas semanas y, sobre todo, desde que se conoció el regreso de la influencia del agente luso han sonado más de treinta posibles fichajes para el Valencia. Nombres de todos los niveles. Y me da que teniendo poco en cuenta que de inicio sales con un buen lastre económico. Más vale que el proyecto no sea dejarlo todo al entrenador.