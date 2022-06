Se cuece a fuego lento la llegada del nuevo entrenador. Los tiempos han marcado un giro casi total en el Valencia Basket respecto a lo que era casi un dogma año tras año. La salida de Peñarroya y los episodios que ha protagonizado han remarcado un año extraordinario y hasta raro. El club, ya varió su hoja de rota tras la Copa del Rey ofreciendo una renovación a Peñarroya, mucho antes de lo que se venía haciendo hasta ahora. Precisamente eran estas fechas las que dibujaban el proyecto de la campaña venidera tras unos días de reflexión en los que los técnicos estaban pendientes de esa llamada que indicaba si su futuro seguía vinculado o no a La Fonteta.

Con el preparador catalán se hizo una excepción pero fue en vano. Peñarroya entendió que su manera de pensar y trabajar estaba alejada de la filosofía y de la idea del proyecto taronja. Su ambición por ganar títulos no asumió el proceso de crecimiento sostenible que se plantea en el Valencia Basket, donde el factor de l´Alqueria cada vez va a estar más representado y donde cada paso tiene que tener un sentido. Esto no está reñido a no ser competitivo, todo lo contrario, en La Fonteta se sabe que los trofeos y los títulos son el alimento para su aficionado, pero todo debe llevar implícito una serie valores en los que la apuesta por lo autóctono debe tener su protagonismo. Los títulos más recientes de los equipos de formación son un buen ejemplo de ello. Lograr esa identificación es tan importante como llegar al cetro de un campeonato, y esa premisa implica paciencia y tiempo, circunstancias que Peñarroya no vislumbró.

Ahora, Pedro Martínez y Álex Mumbrú se vislumbran como los candidatos a ocupar el puesto de primer entrenador. El primero es la opción que más gusta aunque con poco margen respecto al exjugador de Real Madrid, Joventut o Bilbao. Precisamente es la idea de club ya que ha frenado hasta el momento el impulso de Pedro Martínez hacia el banquillo. Con el título de liga de 2017 como estandarte, su llegada sería la más populista. Su adiós tras ese histórico campeonato dejó un regusto amargo en el entorno. Precisamente fueron sus dudas iniciales las que al final le dejaron sin sitio en el club ya que cuando reculó era tarde tras haberse firmado a Vidorreta. En una etapa más que madura y bien ponderado en Manresa, Pedro Martínez aún siente ese espíritu de estar en un reto más ambicioso aún le pica, además de sentir que en València su abrupto adiós merecía otra final que ahora puede tener continuidad. Eso sí, será capital plasmar de manera transparente hacia donde se quiere ir para evitar inoportunos desencuentros. La opinión sobre las altas o las bajas, el trabajo con los jóvenes, la manera de salvar la posibles lesiones a mitad de temporada deben quedar claras antes de firmar el contrato. Con las heridas de hace cinco años purgadas, asumir la personalidad a veces compleja de Pedro Martínez es otro de los debes a capear en caso de que sea el elegido.

Mumbrú emerge como una apuesta que deje entrever muy buenas maneras. Su trabajo en Bilbao ha sido muy bueno. Tras un ciclo de progresión, el entrenador catalán ha dejado al cuadro vasco asentado entre los mejores. Lejos de quedarse en una zona de confort, Mumbrú quiere más. Su despedida así lo evidencia. Su aspiración es llegar a La Fonteta y espera paciente esa llamada. Aunque pueda parecer novel, es un hombre de baloncesto con una trayectoria como jugador incuestionable. Gran gestor de grupo sus exigencias no son tan altas como las de Pedro Martínez y unido a su carrera, su filosofía de crecimiento concuerda a la perfección con la del club. Apostar por gente en formación entra en su guión y esto le hace ganar enteros. La única incógnita es saber cómo podría ser su rendimiento en un bólido que estará en la Euroliga y sin una experiencia similar en un banquillo. La fumata blanca bien merece una espera.