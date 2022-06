Grosso modo la presentación de Gattuso ha sido interesante. Por desgracia solo en términos futbolísticos que no terminan de disipar la duda de qué proyecto quieren Lim y Mendes para la próxima temporada. Vaya por delante que ya de por sí personalmente Gattuso es un icono de la infancia junto con Pirlo en Italia o acompañados por Seedorf en el Milan. Más allá de la mística implícita de del Rino jugador, entrenar y en el Valencia es arena de otro costal. Sin embargo es inevitable desconfiar de lo que le propusiera Lim en esa reunión de Singapur. De Gattuso, por ahora, no. Sus palabras destilan fútbol. Al menos eso ha intentado al 'pasar de puntillas' por la grave situación económica, que sí que conocerá, pero dejémosle el beneficio de la duda. En un mensaje que encuentra un sinónimo en la memoria que lleva directo a Prandelli. Él también inició su andadura en Mestalla pidiendo jugadores con ‘fuoco’ y ‘voglia’. Términos que su compatriota también pronunció ayer. Un discurso que, se mire por donde se mire, dependerá del mercado para evitar que se convierta en un ‘fuori’. ¿Dejarse ‘engattusar’ o no? Esa es la cuestión.