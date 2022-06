En su primer día Gennaro Gattuso me ha ganado en el plano deportivo y motivacional. Aprecio fuego en su mirada y honestamente le veo enganchando a Mestalla con su carácter. Conoce la historia del club al que va a representar. A nivel financiero su discurso sí me ha chirriado. No me creo que no conozca la situación económica que atraviesa la entidad ni tampoco que lo único que habló con Lim en materia de salidas fue de Gayà, Soler y Guedes por su situación contractual y no porque las cuentas reflejen una obligación de venta superior a 60 millones de euros. Dejemos de fingir que aquí no está pasando nada. La situación es límite y salvo que el máximo accionista inyectase -mucho- dinero, algo a lo que no parece dispuesto, el Valencia va a verse obligado a desprenderse de sus mejores jugadores, quieran o no quedarse. Y digo que dejemos de fingir porque prefiero suponer que ‘hacerse el loco’ es una estrategia a que hayan engañado, y a lo grande, a otro entrenador.