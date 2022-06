El único "cerrado en banda" es Peter Lim

Dijo Gennaro Gattuso que quería hablar con Gayà, Carlos Soler y Guedes para saber qué puede pasar. Según él, no está claro. «Quiero hablar con esos jugadores, ver si hay una mínima posibilidad de que sigan o están cerrados en banda», dijo en su presentación.

Habría que recordarle al italiano que aquí el único cerrado en banda es Lim. Para el máximo accionista no hay más escenarios que vender este verano a Guedes, a Soler y si puede a Gayà. Sepa o no toda la verdad Gattuso (a mí me dicen que lo tiene todo clarísimo), a estas alturas de la película no vale pasar la pelota al tejado de los futbolistas.

Y más minutos después de que Sean Bai dijera que van a tomarse «decisiones impopulares». El único culpable de que los tres mejores activos de la plantilla estén en esta situación es Lim. Solo él tiene la culpa.

Por cierto, anunciar a bombo y platillo que se abren los comentarios en redes es ridículo. Igual que escuchar a Sean Bai hablar de «identidad».