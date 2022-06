Sin bajar la guardia

Han pasado tres semanas desde el levantamiento en armas contra Lim, una protesta que se llevó por delante a Anil pero no al máximo accionista ni a sus impopulares planes, entre otros, de traspasar a Guedes, Soler o Gayà. Pese a lo que asusta comprobar cómo el descuartizamiento deportivo se sigue normalizando verano tras verano, los resultados de la encuesta entre nuestros lectores confirman la percepción generalizada de que los cambios en marcha parecen más de lo mismo. Son, a todas luces, medidas insuficientes si de lo que se trata es de convencer a una afición que está ya curada de espanto. Las ganas de hacer un acto de fe con Gattuso, del que los futbolistas con los que ha hablado destacan su conocimiento de los códigos del fútbol, no alcanzan por sí solas para que Meriton recupere el crédito perdido, aún menos tratándose de una decisión a dedo. Igualmente hará falta más que rescatar a Leonardo sobre la marcha como asesor, una decisión de cara a la galería mientras que no se monte una estructura acorde. Y así con todo: el ascenso a director general del que ha sido responsable de una cantera en entredicho, la reapertura de las redes sociales o el foco que se está poniendo en las entradas cuando lo que va antes, irremediablemente, son las salidas para hacer caja y tapar los agujeros de tanta desinversión. Se vienen días, por cierto, de gestos para limar asperezas. Una oportunidad para comprobar hasta qué punto y sobre todo quiénes son los que creen y los que no. Nada de bajar la guardia... Hay que seguir siendo exigentes.

VALORES La espantada de Morales y la recta final por el fichaje del entrenador le han arrebatado protagonismo a la renovación vitalicia de Pepelu, un blindaje con el que tanto el Levante UD como el canterano invierten a largo plazo el uno en el otro. De lo que ha pasado desde el descenso, esta apuesta de club ha sido la mejor noticia, además del mensaje más convincente de cara a una afición necesitada de muchas cosas pero también de futbolistas referentes y con personalidad. Ojalá sea el primer gran paso en el camino del ascenso.