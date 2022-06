Qué bien pinta Gattuso y qué mal el proyecto

Los jugadores no regalan elogios. Y menos en privado. Gattuso ha empezado a ganarse a sus futbolistas desde el primer día levantando el teléfono y demostrándoles que hasta hace muy poco era uno de ellos. No los conoce, pero los entiende. Sienten que habla el mismo idioma que ellos y eso ya es una pequeña gran victoria del italiano. Tiene toda la pinta de ser un entrenador que va a conectar con la plantilla. Este equipo va a querer. Es lo que se empieza a respirar. El problema es que el equipo pueda. Para ganar partidos se necesita inversión y Peter Lim no está por la labor de rascarse el bolsillo. Se necesitan fichajes contrastados que mejoren el equipo y el propietario no se acuerda ni del último. Se necesitan plantillas equilibradas y ya vamos por la tercera temporada sin mediocentros defensivos. Se necesitan capitanes que tiren del carro y lideren el grupo en los momentos difíciles y Meriton quiere venderlos. En definitiva, se necesita un proyecto serio que de momento ni hay ni se espera.