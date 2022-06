No haber aprovechado a Soler es un problema

El Valencia CF no ha sabido aprovechar a Carlos Soler y es una realidad. No es casualidad que Soler, que es un fantástico futbolista, haya tenido que jugar en una posición donde no explota sus virtudes por culpa de una mala planificación. ¿Es el mejor jugador para jugar en el doble pivote en la plantilla actual? Sí. ¿De quién es culpa de que el equipo no tenga a otro futbolista para activar ese rol y Soler pueda jugar por fuera? De quien ha planificado la plantilla. Y esa temporada con muchos matices del centrocampista evidencia también que Meriton, que quiere vender al jugador, podría haber sacado mucho más dinero en el mercado habiendo potenciado más a su futbolista. Ese es otro de los ‘problemas’ que esconde este Valencia. En un equipo con tantos problemas y en zona de nadie en la clasificación los últimos tres años, el hecho de ‘vender caro’ se antoja más complicado. En definitiva, Soler es un jugador total y el Valencia CF no le ha creado un entorno para potenciarle.