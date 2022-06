Ferrari llegó a Azerbaiyán con la obligación de enmendar el error del anterior gran premio en donde dejaron escapar la posibilidad de un doblete y de mantener el pulso con los RedBull. El equipo italiano puso horas extra de trabajo para revisar sus estrategias y su director quiso bajar la presión reduciendo su nivel de exigencia: "Nuestro objetivo era ser competitivos en 2022, no ganar el campeonato” declaró Binotto a la BBC. No puede haber nada más “marciano” en boca de un directivo de Ferrari que negarse como candidato al triunfo. Con la frase de Mattia los del cavallino hacían evidente su falta de confianza y en la pista de Baku –y eso es lo peor– sus coches abandonaron uno tras otro. Como si se tratara de una profecía autocumplida, primero Sainz y luego Leclerc dijeron adiós a la carrera. Este abandono del madrileño escuece a la afición española, pero quizás no tanto al ver que Carlos se desdibuja en cada cita ante el mejor rendimiento de Charles. A Binotto, en otra de sus frases, le dio por comparar a Leclerc con Gilles Villenueve y cuando a tu compañero y primer rival lo ponen a la misma altura que a uno de los mitos que han construido la leyenda de Ferrari en la Fórmula 1, te están dejando claro quién es el número uno en la Scuderia. Eso sí, el monegasco necesitará mucha ayuda para superar psicológicamente su tercer abandono cuando lideraba una carrera que tenía ganada.

En Bakú abandonaron cuatro coches y todos ellos con mecánica Ferrari. Además, entre los diez primeros monoplazas que se repartieron los puntos, ni uno solo equipado con los motores de Maranello: un completo fiasco. De forma express el circo viaja a Canadá, un circuito muy Ferrari por ser el lugar de origen de Gilles Villenueve, ese referente con el que se compara a Leclerc. La larga recta de atrás de la pista de Montreal volverá a exigir el máximo a los motores y esperemos que los monoplazas rojos puedan en la ciudad del río San Lorenzo no acabar como el santo: chamuscados a la parrilla.