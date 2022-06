Planificación sin opción a fallos en Mestalla

Es importante saber qué quiere Gattuso y saber cómo se puede conseguir. El miedo a Meriton es evidente, pero el técnico italiano ha asumido el riesgo y ahora hay que centrar la mirada en qué plantilla va a quedar.

Si el entrenador quiere ser dominante en el juego, tirar presión alta, usar un trivote en un 4-3-3 o un 4-2-3-1, se necesitan muchos jugadores para reforzar el bloque. Más aún sabiendo que Carlos Soler y Guedes están en la rampa de salida y el Valencia ofreció a Gayà hace no tanto al Barcelona. En definitiva, la planificación no puede quedarse con flecos y no va de nombres si no de roles.

El curso pasado Bordalás quería un ‘6’ para dar sentido a su fútbol y nunca llegó. Como mínimo, en esta ocasión, lo que pida Gattuso tiene que llegar para buscar un equilibrio.

Entender que el Valencia no se puede permitir el lujo de tirar por la borda de nuevo otra temporada. Porque mientras los otros crecen, el Valencia se hace más pequeño en LaLiga.