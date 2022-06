Hasta el final con el capitán

Hacen bien los abogados del Valencia (mientras localizan a los consejeros de la querella criminal) yendo hasta el final en el ‘caso Gayà’. Si castigan al capitán con cuatro de sanción es para no presentarse al primer partido de LaLiga. Siempre y cuando siga en el Valencia la próxima temporada, claro.

Está bien que el club recurra y defienda a José hasta la última instancia. Está bien ir al TAD ahora y protegerlo con orgullo de esta injusticia, pero lo primero era cuidarlo y no se ha hecho. Gayà merecía y merece más. Y el club no lo ha tratado como debía. Hace muchos meses que el de Pedreguer no sabe nada del Valencia. Hace muchos meses que no se produce una reunión con sus agentes.

Y mientras tanto, Gayà ha tenido que escuchar en los famosos audios a su presidente abriéndole la puerta e invitándole a salir traspasado. Ha tenido que ver cómo Meriton le colgaba el cartel de ‘Se vende’ y lo metía dentro de la ‘operación salida’. Ha tenido que leer y oír que Gennaro Gattuso confía en hacer un equipo competitivo sin él, sin Carlos Soler y sin Guedes. Gayà merece una llamada del Valencia. Para sentarse, hacer un esfuerzo de verdad y renovarlo de una vez. Aquí también hay que llegar hasta el final.