La herencia de Anil, muy difícil de borrar

Sería demasiado optimista por parte de Meriton en Valencia pensar que solo con el despido de Anil Murthy se va a borrar automáticamente todo su rastro. Imposible. Más que nada porque han sido varios años de menosprecio a la afición y de proyectos deportivos que no han ido a ningún sitio. Se agradece, en este caso, el talante de Sean Bai por recuperar, por lo menos, la calma y el respeto. Lo de abrir las redes sociales es un paso. Reunirse con las Peñas, otro. Se debe protestar contra Peter Lim. Hay que seguir insistiendo por parte del valencianismo, pero desde posiciones mucho menos crispadas. De hecho me quedo con la postura de Sagreras, respeto, pero las cosas tienen que cambiar varias toneladas para evitar que el valencianismo continúe pidiendo la marcha de Lim. La sensación es la misma que con Gattuso. Todo pinta bonito. Demasiado bucólico. Pero sin fichajes, el técnico no valdrá. Sin hechos, Bai tampoco desbloqueará la situación. Meriton, pasen a la acción.