Alderete: Lo barato sale caro

Ejecutar la opción de compra de Omar Alderete en un Valencia saneado hubiera sido una operación redonda. Pagas 7,5 millones de euros por un central que te asegura un rendimiento alto, que está integrado al equipo, adaptado al fútbol español y que encima estaba llamado a ser uno de los hombres fuertes del vestuario la próxima temporada 22/23.

Desgraciadamente, el Valencia está lejos de estar saneado económicamente. La triste realidad financiera del club, le guste o no le guste deportivamente Alderete a Gattuso, es que no puedes pagar eso por un central. Este Valencia venido a menos no da para más. Ni para aprovecharse de sus propias ventajas contractuales que negoció en verano.

Da pena leer en su mensaje de despedida que le hubiera «encantado» continuar. Y aún da más pena ver cómo los Hugo, Mosquera o Rubo (todos centrales) le daban las gracias por ayudarles a crecer. Le echarán de menos. A ver qué central ficha ahora el Valencia. Y, sobre todo, por cuánto dinero. Si el club falla otra vez como pasó con Eray Cömert el Valencia tendrá un problema defensivo y los 7,5 ‘kilos’ que ahora parecen mucho, igual en septiembre nos parecen pocos. Lo barato en el fútbol casi siempre sale caro.