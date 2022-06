El futuro del Valencia CF está en este mercado

Entiendo, hasta cierto punto, las dificultades que tiene el Valencia para fichar por la situación económica actual, pero la única realidad es que el culpable es Meriton. No hay más. Se ha llegado a naturalizar que por culpa del contexto hay que vender a Guedes, Soler, podría darse también Gayà, no fichar a Alderete... Todo eso dos años después de ver cómo Parejo, Coquelin, Kondogbia, Rodrigo también se marchaban. Es decir, la situación ha convertido en habitual vender a los mejores ‘porque no hay dinero’. Y vale, sí, no dinero, pero deberíamos preguntarnos el porqué no hay. La gestión de Meriton ha llevado al Valencia CF ha esperar sentado mientras los mejores se marchan y llegan jugadores de muchos escalones menos para tirar de un ejercicio de fe y desear que esos lo hagan bien. Y ese es el problema. Entiendo, y en este fútbol todavía más, que los clubes deben vender y fichar. El Sevilla ha crecido así. Pero Meriton todavía no ha cogido el pulso al mercado y no parece que vaya a hacerlo.