El Valencia se equivoca con Hugo Guillamón

Para un valencianista como Hugo Guillamón no debe ser plato de buen gusto sentirse más valorado por un candidato a la presidencia del Athletic de Bilbao que por el máximo accionista de su propio club. Lo que está haciendo Peter Lim con Hugo no tiene nombre. Paró la renovación cuando estaba pactada. Y lo hizo a las puertas de la final de Copa. Al mismo tiempo, principios de abril, que enviaba a Anil a reunirse por primera vez con Gattuso. Desde entonces, el jugador sigue sin noticias del Valencia. Lo mismo que le pasa a Gayà. No tiene ningún sentido dinamitar una renovación que estaba hecha a base de mucho esfuerzo. Y tampoco no apostar por un futbolista que esta temporada ha sido el segundo más utilizado de la temporada y que debutó con la absoluta. Solo tiene 22 años. Es un jugador que va a ir a más. Que siempre antepuso el Valencia a todo. ¿A qué espera Lim? El Athletic tiene informes de Hugo (nació en San Sebastián) hace muchos años. Si Meriton no reacciona, Hugo acabará en Bilbao tarde o temprano. Y el Valencia se equivocará. Una vez más.