Lenguaje de gestos

El crédito de Lim está agotado. Pero hasta que venda o le compren, la única salida que tiene es cambiar. Otra vez el discurso de aprender de errores... Ojalá lo hiciese de una vez y de verdad, aunque ni siquiera así podría ser suficiente. Ahora que ya no está Murthy, toda una liberación para esa tarea, en Meriton han asumido la necesidad de virar el rumbo. Pero no saben cómo ni cuándo ni hacia dónde con tal de impedir la colisión. Es, al menos, la conclusión del café ayer de Sean Bai con los medios. Como era de esperar, otro gesto de buena voluntad, amén de una declaración de intenciones que poner en valor, vale, pero que es del todo insuficiente. Una pizca de mensaje de marketing por aquí y un poco de lo de la mujer del César por allá. Con la diferencia, eso sí, de que el supuesto cambio aún no es tal y de que está por verse que Bai y cía sean capaces de que lo parezca. Por ahora no lo han conseguido. En la exposición del director general, que a la espera de presidente y director deportivo se comporta cada vez como si fuese menos interino, faltaron muchos hechos, mensajes e ideas claras. Y eso que estuvo bien hacerla coincidir con la presentación del Centenario del estadio y una campaña de pases que será una vez más el mejor termómetro social, sobre todo por la grada de animación y la ambición de ganar alrededor de 4.000 abonados prácticamente que por arte de magia... Promesas y poco más tanto en la supuesta ‘política’ de aperturismo como en esas ideas tan Wonderful, que no exentas de razón, con las que colocar a la afición en el centro de la estrategia. Del estadio, a expensas de cómo respiran las instituciones, más de lo mismo. De los límites del fair-play, nada, incluido el importe total en ventas que Bordalás colocó en 70 millones y que desde luego no va a bajar de los 50. Y para remate, la oportunidad perdida de haber apostado de verdad por la continuidad al menos de los símbolos: Gayà, Soler y Guillamón. Todos transferibles, lo cual no es ninguna noticia. Ni eso ni, como dijo Corona, la misión de no malvender cuando se sigue buscando a un director deportivo que llegue, en el mejor de los casos, con el mercado en marcha.