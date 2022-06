El Valencia de Meriton vive debajo del agua

El talante del Valencia, al menos, da la sensación de que ha virado. Sean Bai ha detectado o, por lo menos, es consciente de que por propia superviviencia las cosas no podían seguir así. Razón no le falta a la hora de calificar como "burbuja" la realidad que vivía el club con Murthy al frente. No sé si cueva o mar, pero con un cierre total y una beligerancia ante todo. Instituciones, entorno y afición... un hermetismo que han erosionado la imagen del Valencia CF. Demasiado. Más allá de las directrices de Meriton desde su llegada, el predecesor de Bai al mando del club en la ciudad también habló de «aprender de los errores» . Sí, Murthy inició su etapa con esta voluntad, que años después se quedó en palabras. La incertidumbre que genera Meriton con su gestión de cara al futuro del Valencia no es impostada, ni forzada. Pues ese ejemplo de las palabras de Anil es uno más de que al final poco o nada se convierte en hecho. Han dado un paso, pero todavía falta mucho. Muchísimo.