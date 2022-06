El mercado tiene que empezar a moverse

No hay muchos equipos que se hayan movido hasta la fecha, pero pocos tienen la necesidad tan urgente que tiene el Valencia para atacar el mercado. Y no solo en el plano de llegadas. La realidad, después de que todos hayamos dado por bueno el discurso de que hay que vender absolutamente todo y bajar el nivel de la plantilla de nuevo, es que los futbolistas que van a salir aún están en el Valencia. Y sin las ventas realizadas todavía, el conjunto de Gattuso aún no sabe cuánto y qué podrá fichar en un mercado de fichajes todavía más exigente. Y teniendo en cuenta el pasado más cercano, no parece buena noticia ir con tantas limitaciones. Cabe recordar que hace dos años hubo ventas sin compras, y además de jugadores importantes, y de las apuestas del curso pasado pocos han resultado ser un éxito. Uno de ellos, Alderete, sí lo fue -con matices- y el Valencia CF no ha sido capaz de atarle en corto. En definitiva, se avecina un verano tenso.