Déjalo, ya estás fuera del Valencia

Así es imposible. Difícil es empezar bien la ‘era Bai’ con mentiras, aunque también habría que coger con pinzas las ultimas palabras de Murthy. Los Audios de Anil desvelaron todas las mentiras que se han contado durante sus años de mandato en el club. ¿Por qué tendría que ser diferente ahora? Dejando a un lado el ‘tú’ o ‘yo, lo que no sorprende es la capacidad de Murthy para culpar a todos, menos a él. Su ‘defensa’ se basa en no entender por qué le criticaban o el tildar de «tontería» jactarse y burlarse de políticos, empleados, periodistas y hasta a su jefe con una evidente falta de talante. El Señor Murthy, además, asegura que la exclusiva de SUPER no fue ética además de estar "manipulada", pero mandar callar a la afición, por ejemplo, no. Tampoco querer «matar» a Soler en los medios de comunicación. Los mundos de Yupi. Tan grandes como que cree que la oposición a Lim es «minoritaria». Igual «la burbuja de Meriton» ha sido demasiado grande. ¿Hacerlo tan mal será lo «usual» en Singapur?