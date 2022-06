Hay acontecimientos muy determinados a partir de los que se hace del todo imposible, ni aun queriendo, cambiar nuestra visión de las cosas. Las exclusivas de SUPER sobre la verdadera cara del mundo Meriton son uno de ellos. Por eso nadie puede pretender ahora que el valencianismo mire para otro lado. Después de que Murthy haya roto su silencio, no hay que bajar la guardia ni dejar de pellizcarse porque a un club como el Valencia CF haya quien lo empuje al juego infantil del «beso, verdad o atrevimiento». Las formas son el beso, no cambiar el atrevimiento y lo que falta es que sepamos, de una vez, toda la verdad. Es del todo urgente conocer, sin ningún género de dudas además, si el peor presidente de la historia dimitió o lo despidieron. Sobre todo porque, más allá de que estuviese fuera cuando el cuento de Johor o de que previamente a los audios pareciese sentenciado, la duda la sembraron antes que nadie Tebas y Gattuso. De las ocurrencias de Anil ya se sabe, aunque esta no parece que lo sea tanto.

Las formas y el fondo Al ‘nuevo’ Meriton le resulta imposible cambiar pero sí que puede contar mejor las cosas. Y salta a la vista que se ha puesto a ello. Sin embargo, muy mal si todo vuelve a partir de una farsa. Más todavía cuando Sean Bai, entre otros, estuvo al lado de quien ahora Lim reniega, al menos si son ciertas las palabras leídas en ‘Channel News Asia’, como por ejemplo las de la voluntad de Murthy de hablar con él «cuando las cosas se calmen». Sin entrar en lo que habrán escocido los calificativos y el contenido de unas conversaciones sin manipulación que valga, cualquiera puede sospechar del vodevil detrás de una serie de movimientos que asombran a propios y extraños, a veces a los propios protagonistas. Aunque la tarea de por sí es más que ardua, ¿cómo recuperar la credibilidad bajo la premisa de que la destitución y el comunicado vilipendiándolo fue para mantener al mismo perro con distinto collar? Con la última línea del capítulo de la ATE a punto de escribirse, y a una semana de volver a dar pérdidas y obligarse a más traspasos, es el momento de saber la verdad y nada más que la verdad.