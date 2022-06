De la Cuna a L’Alqueria

El Valencia Basket tiene una nueva hoja de ruta desde la llegada de Enric Carbonell a la dirección general del club. La sostenibilidad se ha convertido en el gran objetivo de la entidad, a corto, medio y largo plazo y aunque hay que empezar desde ya por un ajuste de gastos y la búsqueda de nuevos ingresos sin perder de camino capacidad competitiva, la clave del proyecto está en L’Alqueria del Basket, la joya del club taronja.

El hecho de tener las mejores instalaciones de baloncesto en Europa ya es de por sí un orgullo, al igual que poder contar con más de 500 jóvenes cada año formándose en la cantera y en la Escuela. Pero la inversión inicial de 18 millones de euros y el coste anual de L’Alqueria obligan aún más a poner el foco del futuro en la cantera. Como decía Rafa Martínez en una entrevista reciente en SUPER, «L’Alqueria es la envidia de España y de toda Europa, pero con la cantera hay que tener paciencia porque los jugadores para los primeros equipos no salen de un día para otro».

Y no le falta razón. Pero el camino en L’Alqueria arrancó en 2017 y ya se empiezan a ver sus primeros frutos, con seis debutantes en el primer equipo femenino la temporada pasada y otros tres en el masculino, al margen de Millán Jiménez y Guillem Ferrando. Algunas se han ido cedidas para seguir creciendo con más minutos en la élite y otras de las mejores jugadoras españolas sub-20 han llegado también para dar su último empujón hacia la Liga Femenina Endesa en València.

Es el camino a seguir y no hay vuelta atrás, aunque los resultados no siempre puedan ser inmediatos. En la cantera hay más de 20 jugadores y jugadoras internacionales cada año y a este paso, seguro que no se volverá a repetir el vacío de la cantera que hubo en el primer equipo masculino desde el adiós de Claver a la NBA hasta la consolidación de Josep Puerto diez años después.

Tanto el Valencia BC masculino como el femenino seguirán teniendo uno de los mejores equipos de sus Ligas, pero en esta apuesta por la cantera, conviene tener toda la paciencia del mundo porque el talento llegará y será un orgullo ver a jugadores y jugadoras formados en casa, jugar en La Fonteta y en el futuro Casal España Arena de València.

El mejor ejemplo de los resultados que da la apuesta por la cantera lo tiene el Valencia Basket cerca de casa, con la Cuna de Campeones de motociclismo. Dos deportes que no tienen nada que ver pero en los que puede haber grandes paralelismos. Casi un cuarto de los pilotos del Mundial se han formado en el campeonato o en la Escuela de Pilotos del Circuit Ricardo Tormo, con pilotos valencianos y llegados de toda España y Europa.

Y eso se ha logrado con la apuesta por el talento joven que se ha hecho desde 1999, con el gran apoyo de la Generalitat. Pilotos a los que, como ocurre en L’Alqueria, se les cuida en el aspecto académico al margen de deportivo, con unos valores compartidos de esfuerzo, trabajo y disciplina. Con este camino, L’Alqueria será protagonista en los primeros equipos y en las selecciones. Es el futuro.