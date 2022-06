Cae la tarde en la redacción de Superdeporte y un servidor contempla la página en blanco proponiéndose no escribir sobre Anil Murthy. A las redes sociales del periódico llega un vídeo en el que Toni Lato se acerca a un pequeño valencianista, Joan, quién le canta el clásico: «De pequeño yo te empecé a seguir, poco a poco me enamoré de ti, cuando juegues siempre estaré a tu lado, no me falles Valencia, yo nunca te he fallado». Entonces lo tengo claro, nunca le falléis a Joan. Porque a su corta edad ha jurado amor a unos colores que no visten ahora mismo las grandes estrellas, ni los mejores jugadores a los que controlar en los videojuegos, pero de momento sí gente como Lato, Soler o Gayà, chicos de la casa, sensibles y arraigados. Y esto tendría que hacer reflexionar, aunque no lo hará, a Lim y su camarilla. El Valencia CF tiene futuro si le dan a niños como Joan referentes con los que crecer, algo que parece complicado cuando el proyecto del club pasa más bien por vender a los mejores jugadores que salen de Paterna en busca del mayor beneficio neto que por blindarles para que estén muchos años en Mestalla.