Hacer el estadio nunca fue tan fácil

Meriton lleva hablando de proyectos e intenciones con el nuevo estadio desde que pusieron un pie en Valencia y la realidad es que nunca lo tuvo tan fácil, pero hay que querer. Lim tiene que querer. Si nos decían que lo iban a hacer antes de que CVC ni siquiera nos sonase, ahora que tienen 80 millones a su disposición ya no tienen excusa alguna. En la presentación que montaron en el esqueleto de cemento se explicó que mudarse de estadio desatascaría la delicada situación financiera del club y le permitiría generar más ingresos, pero que para ello necesitaban la ATE. Y yo me pregunto, si la solución a tanta agonía está tan cerca... ¿Es tan poco el compromiso de Lim con su propia empresa como para no avalar el 30 por cien que queda después de que el grueso se haya conseguido con el fondo de LaLiga? Si quiere hacer el Nou Mestalla que lo demuestre, pero que se deje ya de tanta parafernalia para salvar la ATE sin comprometerse, otra vez, a nada.