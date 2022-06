Javier Tebas, ¿qué está pasando en LaLiga?

El presidente vitalicio de LaLiga, con su gestión sensacional -nótese la ironía- de la competición y las reglas del Fair Play Financiero (aunque no igual para todos) tiene un problema y es evidente. En Inglaterra, Italia, Alemania y Francia están gastando más dinero y mientras en España son demasiados los equipos que tienen problemas para ajustar su economía. Y el discurso de que luego España sale por Europa y compite no vale. Primero porque más allá del Madrid sí han aparecido Atlético, Sevilla o Villarreal en los últimos años para competir a gran nivel en Europa League e incluso ganarla. El propio Valencia hace no tanto llegó a semifinales de la Europa League. Pero la brecha sigue aumentando e incluso al Sevilla le cuesta mantener a sus mejores jugadores, sin un balance tan negativo en cuanto a compras/ventas, el Atlético tiene que vender y el Villarreal, tras ser semifinalista de Champions, debe vender porque con la Conference solo no da. Tebas, ¿qué está pasando?